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时事要闻 | 2012年 5月 25日 星期五 09:30 BJT

希拉里谴责巴方对协助美国抓捕拉登的医生判刑

路透华盛顿5月24日电---美国国务卿希拉里周四表示，巴基斯坦医生阿夫里迪（Shakil Afridi）因帮助美国中央情报局（CIA）找到本·拉登（Osama bin Laden）下落获刑33年“既不公正也毫无根据”，她誓言会继续就此事向巴方施压。

“美方认为，阿夫里迪医生的关押没有任何根据。对於他被判有罪并获重刑，我们感到遗憾，”她还称，巴方对阿夫里迪的处理“既不公正也毫无根据”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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