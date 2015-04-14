希拉里竞选第一把火 炮轰CEO薪酬过高

希拉里面临美国民主党内左翼要求她积极应对收入不平等问题的强烈呼声，她在一封给支持者们的电邮中，对一些企业高管的高薪表达关切。希拉里指出，美国家庭面临财务困境之际，企业执行长的平均收入却是工薪阶层平均收入的300倍左右。希拉里此番民粹主义言论可能激发党内左翼的热情，但也许会惹恼富有的竞选活动捐款者。路透