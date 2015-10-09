中韩德黑客曾试图入侵希拉里的私人邮件服务器--美联社

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月8日 - 美联社（AP）周四报道称，美国总统参选人希拉里2013年2月卸任国务卿后，中国、韩国及德国的电脑黑客曾试图攻击她的私人电邮服务器。
“目前尚不清楚企图入侵希拉里私人电邮服务器是严重的间谍威胁还是类似于世界各地计算机服务器遭遇的滋扰攻击，”美联社援引一份国会文件称。
报道称，相关的入侵企图似乎被威胁监控产品阻拦。不过威胁监控产品有三个月的时间未被安装，从而形成了可能遭到攻击的窗口。
美国参议院国土安全及政府事务委员会主席约翰逊（Ron Johnson）致函提供与涉及服务器连接的威胁监控产品的公司Secnap Network Security Corp，要求这家位于佛罗里达州的网络安全公司提供其与希拉里私人电邮服务器合作的相关资料。
该委员会是调查希拉里担任国务卿期间“私邮公用”事件的机构之一。
路透无法立即证实美联社的报道，也无法立即联系到希拉里及Secnap的代表。Secnap拒绝向美联社置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。