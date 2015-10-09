中韩德黑客曾试图入侵希拉里的私人邮件服务器--美联社

路透华盛顿10月8日 - 美联社（AP）周四报道称，美国总统参选人希拉里2013年2月卸任国务卿后，中国、韩国及德国的电脑黑客曾试图攻击她的私人电邮服务器。

“目前尚不清楚企图入侵希拉里私人电邮服务器是严重的间谍威胁还是类似于世界各地计算机服务器遭遇的滋扰攻击，”美联社援引一份国会文件称。

报道称，相关的入侵企图似乎被威胁监控产品阻拦。不过威胁监控产品有三个月的时间未被安装，从而形成了可能遭到攻击的窗口。

美国参议院国土安全及政府事务委员会主席约翰逊（Ron Johnson）致函提供与涉及服务器连接的威胁监控产品的公司Secnap Network Security Corp，要求这家位于佛罗里达州的网络安全公司提供其与希拉里私人电邮服务器合作的相关资料。

该委员会是调查希拉里担任国务卿期间“私邮公用”事件的机构之一。

路透无法立即证实美联社的报道，也无法立即联系到希拉里及Secnap的代表。Secnap拒绝向美联社置评。（完）