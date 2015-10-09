中韩德黑客曾试图入侵希拉里的私人邮件服务器--美联社

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月8日 - 美联社（AP）周四报道称，美国总统参选人希拉里2013年2月卸任国务卿后，中国、韩国及德国的电脑黑客曾试图攻击她的私人电邮服务器。
“目前尚不清楚企图入侵希拉里私人电邮服务器是严重的间谍威胁还是类似于世界各地计算机服务器遭遇的滋扰攻击，”美联社援引一份国会文件称。
报道称，相关的入侵企图似乎被威胁监控产品阻拦。不过威胁监控产品有三个月的时间未被安装，从而形成了可能遭到攻击的窗口。
美国参议院国土安全及政府事务委员会主席约翰逊（Ron Johnson）致函提供与涉及服务器连接的威胁监控产品的公司Secnap Network Security Corp，要求这家位于佛罗里达州的网络安全公司提供其与希拉里私人电邮服务器合作的相关资料。
该委员会是调查希拉里担任国务卿期间“私邮公用”事件的机构之一。
路透无法立即证实美联社的报道，也无法立即联系到希拉里及Secnap的代表。Secnap拒绝向美联社置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”