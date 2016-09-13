希拉里称可望在数日之内重返竞选活动

路透华盛顿9月12日 - 美国民主党提名总统候选人希拉里周一表示，可望在“数日之内”重返竞选活动；之前她感染肺炎，导致她在周日一场活动上几乎晕倒，并取消了一些竞选活动。

“我感觉好多了，显然我本该早点多做休息，”她在周一晚间接受CNN访问时表示，她并称她忽略了医生要她休息的命令。

她在论及选战计划时表示，“可能在未来几天吧...希望能够尽快回到正轨。”

现年68岁的希拉里说，她先前也曾经出过类似状况。“我只能回想起之前有两次类似状况。你知道的，这在我的生命历程里发生过几次。我知道这点，且通常可以避免，”她说道。

她的竞选团队表示，披露她肺炎诊断情形的时间可能过晚，她在参加纽约纪念2001年9月11日恐怖攻击事件的活动时几乎昏倒。她在周五就被诊断出肺部感染。

希拉里的发言人Brian Fallon向美国MSNBC新闻网表示，“回想起来，我认为我们在更快地提供更多资讯方面有改进空间。”

希拉里及竞争对手、现年70岁的特朗普表示，他们将在未来几天公布更多健康状况的细节。美国总统大选将在11月8日举行。(完)