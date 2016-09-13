希拉里称可望在数日之内重返竞选活动

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透华盛顿9月12日 - 美国民主党提名总统候选人希拉里周一表示，可望在“数日之内”重返竞选活动；之前她感染肺炎，导致她在周日一场活动上几乎晕倒，并取消了一些竞选活动。
“我感觉好多了，显然我本该早点多做休息，”她在周一晚间接受CNN访问时表示，她并称她忽略了医生要她休息的命令。
她在论及选战计划时表示，“可能在未来几天吧...希望能够尽快回到正轨。”
现年68岁的希拉里说，她先前也曾经出过类似状况。“我只能回想起之前有两次类似状况。你知道的，这在我的生命历程里发生过几次。我知道这点，且通常可以避免，”她说道。
她的竞选团队表示，披露她肺炎诊断情形的时间可能过晚，她在参加纽约纪念2001年9月11日恐怖攻击事件的活动时几乎昏倒。她在周五就被诊断出肺部感染。
希拉里的发言人Brian Fallon向美国MSNBC新闻网表示，“回想起来，我认为我们在更快地提供更多资讯方面有改进空间。”
希拉里及竞争对手、现年70岁的特朗普表示，他们将在未来几天公布更多健康状况的细节。美国总统大选将在11月8日举行。(完)
(编译 张明钧; 审校 徐文焰)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。