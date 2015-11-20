希拉里呼吁采取更强硬策略打击“伊斯兰国”

美国民主党总统参选人希拉里周四对如何打击“伊斯兰国”提出比奥巴马更强硬的策略，称需加强空袭，与地面部队协同作战。希拉里说：“我们的目标不是制止或者遏制‘伊斯兰国，而是要击败并且摧毁它。”这似乎是对奥巴马政策的含蓄批评，奥巴马在巴黎恐袭发生数天前曾称“伊斯兰国”已得到遏制。路透