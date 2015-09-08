希拉里称无需为“私邮公用”道歉

美国民主党总统参选人领跑者希拉里周一接受美联社采访称，她无需为担任国务卿时“私邮公用”道歉，因为她那样做是“被准许的”。希拉里亦将“邮件门”称作只是“让人分心的事情”，并未影响她的竞选计划或者她要传递的讯息。但她称，将公私电邮分开可能会是一个“更佳选择”。路透