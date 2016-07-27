希拉里获得美国民主党总统候选人提名 创造了历史

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透费城7月26日 - 前美国国务卿希拉里克林顿周二获得民主党总统候选人提名，角逐2016年总统大选，成为美国历史上首位来自主要党派的女性总统候选人。
在费城召开的民主党大会上，南达科他州的代表将15张选票投给了希拉里，确保她获得超过赢得提名所需的2,383张代表选票。
在击败党内竞争对手参议员桑德斯(Bernie Sanders)后，希拉里将在11月8日的大选中与共和党候选人特朗普一决高下。
希拉里的支持者表示，她在华府的阅历显示出她具备在艰难时刻入主白宫所需的经验。目前美国试图加快经济复苏且面临海外安全挑战。
反对者则认为，她过于满足于现有体制，并称她背负着自其丈夫克林顿时代以来的政治包袱。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。