希拉里获得美国民主党总统候选人提名 创造了历史

路透费城7月26日 - 前美国国务卿希拉里克林顿周二获得民主党总统候选人提名，角逐2016年总统大选，成为美国历史上首位来自主要党派的女性总统候选人。

在费城召开的民主党大会上，南达科他州的代表将15张选票投给了希拉里，确保她获得超过赢得提名所需的2,383张代表选票。

在击败党内竞争对手参议员桑德斯(Bernie Sanders)后，希拉里将在11月8日的大选中与共和党候选人特朗普一决高下。

希拉里的支持者表示，她在华府的阅历显示出她具备在艰难时刻入主白宫所需的经验。目前美国试图加快经济复苏且面临海外安全挑战。

反对者则认为，她过于满足于现有体制，并称她背负着自其丈夫克林顿时代以来的政治包袱。(完)