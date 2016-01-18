希拉里表态支持奥巴马及其功绩 可能给自己带来麻烦

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透华盛顿1月18日（记者 Jeff Mason/Steve Holland） - 希拉里·克林顿自参选总统伊始，就一直在一些高调问题上与总统奥巴马保持距离。现在，迫于左倾挑战者伯尼·桑德斯的压力，希拉里开始热情支持奥巴马及其功绩。
这一策略可能在长期给希拉里带来麻烦，因为她一旦赢得民主党初选，共和党人将以此声称她是在继续奥巴马的政策而已。
由于希拉里在早期投票的几个州面临来自桑德斯的意外挑战，她将自己描绘为奥巴马政策的继任者，意在吸引支持奥巴马的年轻选民和改革论者。
但这可能给她带来麻烦，因为选民整体上对现状感到厌倦。
在周日进行的民主党总统参选者辩论中，希拉里反复提到她与奥巴马的关系，指责桑德斯破坏奥巴马的形象。希拉里曾在奥巴马的总统任期内担任过四年国务卿。
她没有提及自己与奥巴马在叙利亚、贸易和移民问题上的分歧。
希拉里赞赏奥巴马标志性的平价医疗法案；她还强调自己与美国政府达成伊朗核协议之间的关系，并对白宫派人前往矽谷讨论网络安全大加称赞。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
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路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)