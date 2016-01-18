希拉里表态支持奥巴马及其功绩，可能给自己带来麻烦

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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月18日 - 希拉里·克林顿自参选总统伊始，就一直在一些高调问题上与总统奥巴马保持距离。现在，迫于左倾挑战者伯尼·桑德斯的压力，希拉里开始热情支持奥巴马及其功绩。
这一策略可能在长期给希拉里带来麻烦，因为她一旦赢得民主党初选，共和党人将以此声称她是在继续奥巴马的政策而已。
由于希拉里在早期投票的几个州面临来自桑德斯的意外挑战，她将自己描绘为奥巴马政策的继任者，意在吸引支持奥巴马的年轻选民和改革论者。
但这可能给她带来麻烦，因为选民整体上对现状感到厌倦。
在周日进行的民主党总统参选者辩论中，希拉里反复提到她与奥巴马的关系，指责桑德斯破坏奥巴马的形象。希拉里曾在奥巴马的总统任期内担任过四年国务卿。
她没有提及自己与奥巴马在叙利亚、贸易和移民问题上的分歧。
希拉里赞赏奥巴马标志性的平价医疗法案；她还强调自己与美国政府达成伊朗核协议之间的关系，并对白宫派人前往硅谷讨论网络安全大加称赞。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)