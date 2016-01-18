希拉里表态支持奥巴马及其功绩，可能给自己带来麻烦

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月18日 - 希拉里·克林顿自参选总统伊始，就一直在一些高调问题上与总统奥巴马保持距离。现在，迫于左倾挑战者伯尼·桑德斯的压力，希拉里开始热情支持奥巴马及其功绩。

这一策略可能在长期给希拉里带来麻烦，因为她一旦赢得民主党初选，共和党人将以此声称她是在继续奥巴马的政策而已。

由于希拉里在早期投票的几个州面临来自桑德斯的意外挑战，她将自己描绘为奥巴马政策的继任者，意在吸引支持奥巴马的年轻选民和改革论者。

但这可能给她带来麻烦，因为选民整体上对现状感到厌倦。

在周日进行的民主党总统参选者辩论中，希拉里反复提到她与奥巴马的关系，指责桑德斯破坏奥巴马的形象。希拉里曾在奥巴马的总统任期内担任过四年国务卿。

她没有提及自己与奥巴马在叙利亚、贸易和移民问题上的分歧。

希拉里赞赏奥巴马标志性的平价医疗法案；她还强调自己与美国政府达成伊朗核协议之间的关系，并对白宫派人前往硅谷讨论网络安全大加称赞。（完）