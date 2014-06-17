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路透中文国际短讯 | 2014年 6月 17日 星期二 14:10 BJT

希拉里称美国需要一名女性领导人

美国前国务卿希拉里接受德国《亮点》（Stern）杂志访问时表示，美国应该像德国那样，有一名女性当政。但希拉里没说这个人应该是她。外界普遍预期希拉里将在2016年竞选美国总统。图为希拉里。路透
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