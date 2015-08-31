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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 31日 星期一 13:26 BJT

希拉里在民主党内支持率降至2012年以来最低--调查

路透/益普索调查显示，希拉里·克林顿在民主党内支持率降至该调查近三年前开始以来的最低水平。路透/益普调查显示，希拉里的支持率为45%，桑德斯的支持率为25%，希拉里仍领先20个百分点，但为该调查开始以来希拉里领先优势最小的一次。副总统拜登排名第三，获得16%的支持率。路透

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