希拉里的支持率较辩论前骤升10点--路透/益普索调查

路透华盛顿10月19日 - 根据路透/益普索(Ipsos)周一公布的调查，前美国国务卿希拉里在民主党内获得的支持自本月初以来骤增，因其在上周举行的首次民主党总统候选人辩论中表现出色。

这份在线调查访问了1,003名民主党人，其中有51%的受访者都表示会在2016年总统大选中支持希拉里，另外27%的受访者则表示将支持她的主要对手--参议员Bernie Sanders。

根据路透/益普索10月9日进行的调查，41%的受访者支持希拉里，另外27%的受访者支持Sanders。此外，副总统拜登的支持率则较10天前下滑6个百分点，至13%。(完)