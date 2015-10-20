希拉里的支持率较辩论前骤升10点--路透/益普索调查

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月19日 - 根据路透/益普索(Ipsos)周一公布的调查，前美国国务卿希拉里在民主党内获得的支持自本月初以来骤增，因其在上周举行的首次民主党总统候选人辩论中表现出色。
这份在线调查访问了1,003名民主党人，其中有51%的受访者都表示会在2016年总统大选中支持希拉里，另外27%的受访者则表示将支持她的主要对手--参议员Bernie Sanders。
根据路透/益普索10月9日进行的调查，41%的受访者支持希拉里，另外27%的受访者支持Sanders。此外，副总统拜登的支持率则较10天前下滑6个百分点，至13%。(完)
(编译 许娜；审校 孙茉莉)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。