希拉里称无意竞选下届美国总统

美国国务卿希拉里在周三播出的采访中淡化其2016年竞选总统的可能性。在被问及四年后是否会竞选时希拉里回答道：“我已经说过了，我真的不认为我会再次这么做。我曾经有过这样的一次经历，已经非常感恩。”希拉里曾表示将于明年1月卸任国务卿职务，并透露在卸任后可能投身慈善事业或学术界。路透