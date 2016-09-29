希拉里找来党内对手桑德斯站台 意图拉拢年轻选民

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透新罕布夏州9月29日 - 美国民主党总统候选人希拉里周三找来前对手参议员桑德斯(Bernie Sanders)站台，试图拉拢年轻选民。民调显示，希拉里与共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)支持率不相上下。
希拉里在新罕布夏大学对现场群众表示，如果顺利当选，将让大家负担得起大学学费；而在角逐民主党党内提名期间，这样的承诺让桑德斯吸引了许多年轻支持者。
“我们应该也将会对年收入低于12.5万美元的家庭免收公立大学学费，”希拉里表示。她也承诺协助那些已背负学贷者再融资。
近期民调显示，希拉里与特朗普的差距已见缩小。
多数美国民众认为希拉里在周一晚间的辩论中技高一筹，但根据汤森路透/益普索周三公布的全国追踪调查，希拉里的表现似乎并未提升潜在选民对她的支持度。
这项线上民调显示，56%美国成年人认为希拉里表现较佳，26%感觉特朗普表现较好。
即便如此，希拉里的表现对其支持率似乎不见提振效果。该项民调显示希拉里支持率为42%，特朗普为38%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。