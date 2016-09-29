希拉里找来党内对手桑德斯站台 意图拉拢年轻选民

路透新罕布夏州9月29日 - 美国民主党总统候选人希拉里周三找来前对手参议员桑德斯(Bernie Sanders)站台，试图拉拢年轻选民。民调显示，希拉里与共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)支持率不相上下。

希拉里在新罕布夏大学对现场群众表示，如果顺利当选，将让大家负担得起大学学费；而在角逐民主党党内提名期间，这样的承诺让桑德斯吸引了许多年轻支持者。

“我们应该也将会对年收入低于12.5万美元的家庭免收公立大学学费，”希拉里表示。她也承诺协助那些已背负学贷者再融资。

近期民调显示，希拉里与特朗普的差距已见缩小。

多数美国民众认为希拉里在周一晚间的辩论中技高一筹，但根据汤森路透/益普索周三公布的全国追踪调查，希拉里的表现似乎并未提升潜在选民对她的支持度。

这项线上民调显示，56%美国成年人认为希拉里表现较佳，26%感觉特朗普表现较好。

即便如此，希拉里的表现对其支持率似乎不见提振效果。该项民调显示希拉里支持率为42%，特朗普为38%。(完)