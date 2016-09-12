希拉里患肺炎身体不适 提前离开911纪念活动

路透纽约9月11日 - 美国民主党总统候选人希拉里的私人医生周日表示，希拉里患了肺炎；此前在911纪念仪式的画面中显见她身体不适，而距离大选仅不到两个月，希拉里的健康问题再度成为焦点。

希拉里在周五即被诊断出肺炎，但直到社群网站播出她在周日早上911纪念仪式中蹒跚登上车队离去的画面之后过了数小时，她的病情才对外揭晓。

根据一位选举助理表示，希拉里返回纽约的住所后接受了医疗检查。她的医生Lisa Bardack在声明稿中称，希拉里的咳嗽与过敏反应有关，而周五的检查显示她患了肺炎。

“医生指示她服用抗生素，建议她休息和调整行程。今天早上的活动中，她感觉很热以及脱水。我刚为她检查后，她现在已经没有脱水症状，而且恢复良好。”Bardack说。

目前尚不清楚希拉里的紧凑行程会否坚持下去，周一的行程已排定她前往加州拉票以及募款。(完)