希拉里患肺炎身体不适 提前离开911纪念活动

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透纽约9月11日 - 美国民主党总统候选人希拉里的私人医生周日表示，希拉里患了肺炎；此前在911纪念仪式的画面中显见她身体不适，而距离大选仅不到两个月，希拉里的健康问题再度成为焦点。
希拉里在周五即被诊断出肺炎，但直到社群网站播出她在周日早上911纪念仪式中蹒跚登上车队离去的画面之后过了数小时，她的病情才对外揭晓。
根据一位选举助理表示，希拉里返回纽约的住所后接受了医疗检查。她的医生Lisa Bardack在声明稿中称，希拉里的咳嗽与过敏反应有关，而周五的检查显示她患了肺炎。
“医生指示她服用抗生素，建议她休息和调整行程。今天早上的活动中，她感觉很热以及脱水。我刚为她检查后，她现在已经没有脱水症状，而且恢复良好。”Bardack说。
目前尚不清楚希拉里的紧凑行程会否坚持下去，周一的行程已排定她前往加州拉票以及募款。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。