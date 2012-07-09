希拉里呼吁就叙利亚问题向中俄施压

美国国务卿希拉里周五呼吁各国应就叙利亚问题向俄罗斯和中国施压，她表示“中俄将为阻碍这一进程付出代价，这种做法再也不能容忍了。”中俄此前曾否决联合国安理会向阿萨德施压的决议。中国外交部发言人刘为民周六回应称，“任何诋毁中国、挑拨中国与其他国家关系的言行都是徒劳的。”路透