希拉里表态反对TPP 忧心无力驾驭汇率操控与药价

路透华盛顿10月7日 - 美国民主党总统参选人希拉里·克林顿周三表示，并不支持涵盖12个国家的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，对总统奥巴马的亚洲战略枢纽中心原则表达反对意见。

希拉里表示，她担心这项协议对打击汇率操控，或保护消费者不受药品价格过高之害，恐怕力有未逮。她在奥巴马首任总统期间担任国务卿，曾对这项贸易协议的进展提供支持。

“据我所见，这其中的门槛非常高，我不认为协议有达到标准，”她在竞选活动中发表的一份声明中表示。

“我不认为我们能够对新协议的疑虑继续往好的方面去想。尽管付出最大的努力，但风险还是太高，终究会弊多于利，”她表示。

这并非希拉里首度与政府主要政策唱反调。她在争取党内总统参选提名面临参议员Bernie Sanders的挑战，美国副总统拜登也可能投入角逐提名的战局。

希拉里是在接受美国公共电视网(PBS)“Newshour”节目访问时说，首度表达反对这项贸易协议。

TPP协定必须获得国会的批准，如今面临来自议员的质疑。(完)