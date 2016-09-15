希拉里与特朗普竞相证明自己身强体健堪任总统

路透纽约州9月14日 - 美国总统候选人希拉里克林顿及特朗普周三双双采取行动，表明自己身强体健足堪接掌白宫大位。希拉里出具医生信函宣称她适任总统，特朗普则录制一段电视影像来说明他的健康状况。

希拉里的竞选团队公布了一封她的医生Lisa Bardack所写的信函，信中谈到她的身体状况，称现年68岁的希拉里身体健康，可以胜任总统一职，所患肺炎为不具传染性的细菌性肺炎，且已在复原当中。

现年70岁的特朗普在纽约参加了“OZ医生秀(Dr. Oz Show)”节目，该节目将于周四播出；他的竞选顾问Sarah Huckabee Sanders周三向MSNBC新闻网表示，特朗普觉得自己还可以再瘦个几磅，但除此之外他的健康状况十分良好。

Bardack在论及希拉里的信中写道，“在服用抗生素并充分休息后，她的恢复情况很好。她依然保持健康，身体状况适合担任美国总统。”

此前，希拉里已在纽约州Chappaqua的家中休养了三天。她于9月11日早上参加纽约市一个911纪念活动，离场时显示体力不支。路人拍摄的影像片段显示，当希拉里试图坐上接她的汽车时几乎晕倒。她的竞选团队当日稍晚表示，这位前国务卿周五就被诊断出肺炎。

虽然高级助手们知道希拉里的诊断情况，但延后公布诊断结果的做法招致外界批评希拉里行事保密，也致使网上疯传她隐瞒健康问题。

两位总统候选人至今都未公布自己详细的病历记录，这一点和过去的总统候选人有别，例如2008年，参议员麦凯恩在角逐美国总统职位时，允许记者详阅他长达1,173页的医疗记录，之前外界担心他罹患癌症。

特朗普的竞选阵营表示，未来几天将向公众进一步披露其医疗讯息。(完)