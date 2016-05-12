民调显示特朗普与希拉里支持率旗鼓相当

路透/益普索最新民调显示，美国共和党总统参选人特朗普与民主党总统参选人希拉里的支持率旗鼓相当，41%的人表示支持希拉里，40%支持特朗普，其余19%犹豫不决，这表明11月8日总统选举的形势可能比原先认为的更激烈。目前距总统大选还有6个月，这期间选情可能变化，但对希拉里竞选团队而言，这样的民调结果表明特朗普的势头不容忽视。路透