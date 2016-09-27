焦点：美国两位总统候选人首场辩论唇枪舌战 市场显示希拉里胜出

路透纽约9月26日 - 美国民主党总统候选人希拉里周一在激烈的总统候选人辩论中历数共和党候选人特朗普种族主义、性别歧视和逃税等问题。此次辩论可能重塑2016年总统竞选版图。

特朗普称，希拉里多年来的工作都是“糟糕的经验”，几乎没有成果，并暗指她拒绝与亚洲国家达成贸易协议都是虚假的。

对于70岁的特朗普而言，这场辩论是显示其思维缜密的一次机会。而对于68岁的希拉里来说，则是向选民保证自己值得信任的一次契机。不过，选民如何判断他们的表现还有待观察。

亚洲股市周二扳回稍早跌幅，美元兑日圆也逐步摆脱一个月低点，表明投资者认为希拉里在这场辩论中胜出。市场倾向于将希拉里视为会维持现状的总统候选人。

针对特朗普挑起数年的争论，即总统奥巴马是否出生在美国，两位候选人互相攻击。

奥巴马在2011年出示了详细的出生证明，以平息此事。就在本月，特朗普公开表示，他认为奥巴马是在美国出生的。奥巴马出生在夏威夷。

特朗普重申了他的错误指控，即希拉里在2008年与奥巴马角逐总统时，就发起了所谓的“出生地”问题。

美国非裔选民一边倒地支持希拉里。但特朗普在近几周表示，他认为他的施政纲领会令这些选民受益，还称奥巴马和希拉里的政策没有帮助到美国黑人。

他称，希拉里的论据不诚实。

**互指对方歪曲事实**

辩论快要结束时，特朗普称希拉里不具备成为总统的耐力。

希拉里引述自己的公开政绩反驳道，“他要能去112个国家，谈成一项和平协议、一项停火协议、促成异见者获释...甚至用11个小时在国会一个委员会发表证词，再来跟我谈什么耐力。”

这两个人都指责对方歪曲事实、瞎编乱造，呼吁观众去查阅他们的竞选网站以了解实情。

希拉里称特朗普这名纽约商人的税收政策为“伪涓滴(Trumped-up trickle-down)”经济，而特朗普则指责希拉里这位美国前国务卿“只说不做”。

希拉里抨击特朗普不公布自己的所得税申报表，并称这让人怀疑他是否像他所说的那样富有并乐善好施。她指出，特朗普公布的为数不多的几年所得税申报表显示，尽管他有钱，但却没有缴过联邦所得税。

希拉里批评特朗普没有向他公司的承包商付钱。她说自己遇到过很多被特朗普欺骗的人。

特朗普说，不付钱是因为工作不符合要求。

特朗普攻击希拉里的贸易政策，称她将会批准与亚洲国家缔结的一项备受争议的贸易协议，尽管她作为候选人时是反对这项协议的。

希拉里反驳了这一批评。(完)