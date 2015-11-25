美国总统参选人希拉里获得又一重要工会支持

美国民主党总统参选人希拉里周二获得北美劳工国际工会（LIUNA）支持，在党内提名角逐中的优势进一步强化。北美劳工国际工会有50万会员。过去数周，希拉里已赢得数个重要工会组织的支持，包括服务业雇员国际工会和钢铁工人工会等。民调显示，目前希拉里在民主党内支持率为38%，领先于其他竞争对手。路透