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路透中文国际短讯 | 2015年 11月 25日 星期三 14:11 BJT

美国总统参选人希拉里获得又一重要工会支持

美国民主党总统参选人希拉里周二获得北美劳工国际工会（LIUNA）支持，在党内提名角逐中的优势进一步强化。北美劳工国际工会有50万会员。过去数周，希拉里已赢得数个重要工会组织的支持，包括服务业雇员国际工会和钢铁工人工会等。民调显示，目前希拉里在民主党内支持率为38%，领先于其他竞争对手。路透

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