美国国务卿希拉里周三访问老挝，成为近60年来首位访问该国的美国国务卿。她在访问期间直面越南战争的痛苦後遗症，看望一位被集束炸弹炸掉双手、双目失明的男性受害者。希拉里在老挝仅停留约四个小时，其间与老挝总理及外交部长举行了会谈，借此改善与该国的关系。