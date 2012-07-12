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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 12日 星期四 11:17 BJT

希拉里短暂访问老挝

美国国务卿希拉里周三访问老挝，成为近60年来首位访问该国的美国国务卿。她在访问期间直面越南战争的痛苦後遗症，看望一位被集束炸弹炸掉双手、双目失明的男性受害者。希拉里在老挝仅停留约四个小时，其间与老挝总理及外交部长举行了会谈，借此改善与该国的关系。

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