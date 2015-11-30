希拉里赢得众多工会支持 但想赢得普通会员的心仍需更多努力

路透纽约11月27日（记者 Luciana Lopez） - 美国加州护士罗默（Katy Roemer）记得，去年埃博拉疫情高峰期参议员桑德斯和工会成员们一起游行、为治疗感染患者的医护人员争取防护服和其他保护设备。

罗默对此心存感激，因此她在车里放着很多“桑德斯”张贴物和海报，并呼吁她认识的人支持桑德斯竞选总统。她曾开玩笑说，会告诉朋友和家人：“如果不投（桑德斯），就别来吃晚饭。”

罗默表示，如果希拉里·克林顿成为民主党候选人，她会给希拉里投票，但不会为希拉里的竞选充当志愿者。

罗默的话凸显希拉里在争取工会支持上面临的风险。希拉里作为民主党参选人的领先者，已经获得了一些工会的正式支持，但很多普通的工会成员仍心仪桑德斯。

希拉里已经获得十几个工会的支持，这些工会代表的成员数量超过1,000万。而桑德斯只获得了两个工会的支持，成员约38.5万人。

但很多时候工会内部存在分歧。对普通工会成员的数十次采访显示，桑德斯凭借多年来参加示威和集会以及干预劳动纠纷，获得了更多热情的支持。

尽管如此，希拉里赢得民主党提名料不困难。近几周她与桑德斯的差距拉大，但感情上的差距暗示希拉里在争取工会成员支持方面需要付出更多努力。（完）