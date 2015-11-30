希拉里赢得众多工会支持 但想赢得普通会员的心仍需更多努力

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约11月27日（记者 Luciana Lopez） - 美国加州护士罗默（Katy Roemer）记得，去年埃博拉疫情高峰期参议员桑德斯和工会成员们一起游行、为治疗感染患者的医护人员争取防护服和其他保护设备。

罗默对此心存感激，因此她在车里放着很多“桑德斯”张贴物和海报，并呼吁她认识的人支持桑德斯竞选总统。她曾开玩笑说，会告诉朋友和家人：“如果不投（桑德斯），就别来吃晚饭。”

罗默表示，如果希拉里·克林顿成为民主党候选人，她会给希拉里投票，但不会为希拉里的竞选充当志愿者。

罗默的话凸显希拉里在争取工会支持上面临的风险。希拉里作为民主党参选人的领先者，已经获得了一些工会的正式支持，但很多普通的工会成员仍心仪桑德斯。

希拉里已经获得十几个工会的支持，这些工会代表的成员数量超过1,000万。而桑德斯只获得了两个工会的支持，成员约38.5万人。

但很多时候工会内部存在分歧。对普通工会成员的数十次采访显示，桑德斯凭借多年来参加示威和集会以及干预劳动纠纷，获得了更多热情的支持。