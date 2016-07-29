希拉里接受民主党总统候选人提名

路透费城7月29日 - 美国民主党总统候选人希拉里自诩，在美国的“最后审判时刻”中她将是沉稳的领导人，与危险且反复无常的特朗普截然不同。

周四希拉里在其25年政治生涯最大型的演讲中表示接受民主党总统候选人提名，并承诺将美国变成一个为所有人服务的国家。

“对于我们的国家将要面临的挑战，我们非常清楚。但是我们并不畏惧，”她说道。

上周特朗普接受了共和党总统候选人提名。希拉里对国家前景表达了比特朗普远远乐观的看法，甚至用共和党英雄总统里根的话抨击特朗普。

“他偏离共和党的路线甚远...”希拉里说道。“他想要分化我们，让我们与世界脱轨，让我们彼此疏离。”

希拉里将特朗普描绘成对美国的一大威胁，称“用一则推文就能骗他上钩，我们无法将核武交托给他。”

希拉里在努力成为美国首位女总统之际，称民主党提名她参选是一“重大里程碑”。

现年68岁的希拉里表示，“当美国所有人的障碍都被扫除，所有人都有明确的发展之路。”(完)