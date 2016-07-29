希拉里接受民主党总统候选人提名

美国中情局局长警告特朗普注意自己的言辞 勿放松对俄制裁
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透费城7月29日 - 美国民主党总统候选人希拉里自诩，在美国的“最后审判时刻”中她将是沉稳的领导人，与危险且反复无常的特朗普截然不同。
周四希拉里在其25年政治生涯最大型的演讲中表示接受民主党总统候选人提名，并承诺将美国变成一个为所有人服务的国家。
“对于我们的国家将要面临的挑战，我们非常清楚。但是我们并不畏惧，”她说道。
上周特朗普接受了共和党总统候选人提名。希拉里对国家前景表达了比特朗普远远乐观的看法，甚至用共和党英雄总统里根的话抨击特朗普。
“他偏离共和党的路线甚远...”希拉里说道。“他想要分化我们，让我们与世界脱轨，让我们彼此疏离。”
希拉里将特朗普描绘成对美国的一大威胁，称“用一则推文就能骗他上钩，我们无法将核武交托给他。”
希拉里在努力成为美国首位女总统之际，称民主党提名她参选是一“重大里程碑”。
现年68岁的希拉里表示，“当美国所有人的障碍都被扫除，所有人都有明确的发展之路。”(完)
(编译 王琛/张明钧; 审校 李婷仪)
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)