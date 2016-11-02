分析：希拉里放狠话要严管金融业 为何仍是华尔街最爱？

路透华盛顿11月2日 - 当希拉里开始竞选总统时，她承诺将采取一切措施管控华尔街。

在华尔街最严厉的批评者美国参议员桑德斯和沃伦的支持下，希拉里宣称“系统的设置仍然对上层人士有利”，并表示她将提高银行费，收紧金融业的监管。她鼓励监管机构分拆风险太高的银行。

然而，华尔街似乎没有因为希拉里可能当选总统而不安。实际上，银行业给希拉里捐赠了大量资金，在希拉里竞选受挫的日子里，股市下跌。私下里，银行人士表示，他们相信希拉里仍是一个务实主义者，她会保持目前由2010年通过的多德-弗兰克华尔街改革法案所奠定的监管体制。

“我并不认为希拉里满脑子都是在想华尔街，”一名资深银行业游说人士表示。

显然，遭泄漏的希拉里选举幕僚之间的电邮讨论暗示，华尔街预期希拉里不会下手很重的猜测不算离谱。

在竞选中，曾有激进民主党人士施压希拉里，希望恢复拆分商业银行和投行业务的格拉斯-斯蒂格尔法案(Glass-Steagall Act)，不过她最终拒绝了。希拉里也考虑了另一个激进人士中意的方案--对金融交易征税，不过她仅建议只对取消了的高频交易订单征税，方案涉及的范围更窄。

从根本上，银行业人士最喜欢希拉里的原因是她不是特朗普。

行业分析师和市场参与者表示，许多金融人士都担心，不走寻常路的特朗普将破坏全球贸易，伤害地缘政治关系并惊扰市场。

“那些都是高管们想的事情，”Federal Financial Analytics分析师Karen Shaw Petrou表示，“对特朗普最主要的担忧主导了人们的想法。”Federal Financial Analytics在美国监管政策的问题上对金融公司提供建议咨询。

特朗普的参选已使得传统的共和党政治盟友倒戈，通常在资金上更多支持共和党的银行业人士，如今一直在向希拉里提供资金支持。

据路透的分析，17家美国最大的银行控股公司及附属公司的雇员，每向特朗普资助1美元，就向希拉里资助10美元。而2012年，这一团体对当时的共和党候选人罗姆尼的资助金额是对奥巴马资助金额的两倍。

**与熟悉的魔鬼同行**

希拉里总统竞选活动，以及不受法律捐助上限约束的支持团体，已经收受了对冲基金和私募股权公司相关人士所贡献的逾5,600万美元。根据Center for Responsive Politics数据，特朗普的竞选和相关团体仅从这个圈子的捐赠者那里获得了24.3万美元。

“与不了解的魔鬼相比，宁愿与熟悉的魔鬼同行，基本就是这个理念，”纽约投资公司Keefe Bruyette & Woods董事总经理Brian Gardner表示。他说，1990年代希拉里的丈夫克林顿担任总统并开启了金融自由化的时代，人们从那时起就开始了解希拉里，这也带来了一定帮助。

“华尔街巨头与克林顿夫妇之间有某种程度的亲密和舒适感，”他说。

银行业人士最担心的情况是希拉里赢得选举，民主党控制参众两院，激进派如沃伦、桑德斯等获得对新税法、监管者任命等所有事务影响力。

沃伦已经呼吁立即免除美国证券交易委员会(SEC)主席怀特(Mary Jo White)的职务。去年沃伦就成功领导了一次行动，破坏了奥巴马任命银行家Antonio Weiss担任财政部高级职位的计划。

沃伦和其他激进人士将向希拉里施压，要求她严格对待华尔街，这样才会支持她的竞选。

希拉里“在需要激起选民兴趣时，非常依赖沃伦和桑德斯两位参议员以及他们的激进主义观点。”渐进式改变运动委员会(Progressive Change Campaign Committee)的Adam Green说，“沃伦已证明自己是一个强大的盟友。众所周知，如果她成为你的对手，也会很可怕，”Green说。

不过，近来的民调显示，民主党不太可能在众议院获得多数席位，参议院的未来还远远不能确定。即便民主党在参议院占据多数席位，也可能由纽约州参议员Chuck Schumer来领导，而Schumer是一位有银行业支持代表华尔街的温和派。

希拉里表示，她将建议对大型金融公司征收“风险费”，并收紧那些允许银行通过投资对冲基金来规避自有交易限制的规定。和特朗普一样，希拉里也建议取消私募股权投资者所享有的减税。

不过，这类规定或许会和更宏大的税收方案结合在一起，即便不用一年或更长时间，至少也需要在华盛顿进行持续数月的讨价还价。最终，还可能因其他激进的目标而显得不是那么重要，比如基础设施融资、大学的可负担性或提高最低薪资。

银行人士说，这些才是希拉里优先考虑的事项，它们有可能取代希拉里的反银行论调。一位行业组织的代表说：“我们不在她最关心的10个事项之列。”(完)