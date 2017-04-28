百丽国际获高瓴资本及鼎晖投资共组财团收购 并将退市（更新版）

（新增百丽国际公告及更多细节）

路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际(1880.HK)周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。

高瓴资本、鼎晖投资与百丽国际董事于武、盛放等向百丽国际提出每股6.30港元的收购价，收购由无利害股东持有的约71.923亿股股份，实行建议所需的现金总额约453.11亿港元。

每股收购价较百丽国际4月18日停牌前最后报价5.27港元溢价近两成。要约人并表示将不会上调股份要约价。该公司股份将在下周二（5月2日）恢复交易。

假设在建议收购计划生效前公司并无发行新股，完成收购后，于武、盛放及其他参与管理层股东将合共持有百丽国际31.13%股权，高瓴资本、鼎晖投资分别持股约56.81%和12.06%。百丽国际并将自联交所主板除牌。

百丽国际2007年5月在香港上市，当时其招股价为6.2港元，上市当日股价大升，并成为当时以市值计最大内地零售股。该股2010年9月晋身蓝筹股之列，但近年公司主要的销售渠道百货商场，其客流量受电商和其他新兴零售渠道分流影响，拖累业绩表现逊色。自2014年2月28日止财政年度第四季度以来，同店销售额录得连续13个季度负增长。

百丽国际公告称，基础转型对提升公司竞争力及巩固其于中国女士鞋类市场的长远领导地位方面诚属必要，联合要约人计划向公司投入财务和运营资源，携手合作积极探索、尝试新的零售模式；实践一系列转型及创新举措。因转型将不乏风险，这些战略在公司获私有化、并且不受公开股票市场的短期纷扰影响的情况下，能够得以更有效的实施。（完）

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