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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 30日 星期四 11:06 BJT

希拉里将访问南太平洋岛国

美国国务卿希拉里本周将出访南太平洋岛国，寻求遏制中国在这些国家日益增强的影响力。美国国务院周二称，希拉里将於8月31日率团出席在库克群岛召开的太平洋岛国论坛，希拉里此行访问国家还包括印度尼西亚、文莱、东帝汶和中国，预计会与这些国家磋商南中国海问题。

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