希尔顿称一些支付系统被恶意软件攻击

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透11月24日 - 希尔顿全球控股(HLT.N)周二称，发现一些支付系统中有未授权的恶意软件，针对支付卡信息。
希尔顿指出，第三方调查发现，恶意软件针对特定支付卡信息，包括持卡人姓名、卡号、安全码和到期日。恶意软件并不针对地址和个人识别码。
希尔顿称，建议在2014年11月18日-12月5日或2015年4月21日-7月27日期间使用过支付卡的客户核对他们的银行对账单。
希尔顿并没有提供受影响卡数量的细节。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。