版本:
中国
乐享时尚 | 2015年 11月 25日 星期三 12:59 BJT

希尔顿称一些支付系统被恶意软件攻击

路透11月24日 - 希尔顿全球控股(HLT.N)周二称，发现一些支付系统中有未授权的恶意软件，针对支付卡信息。

希尔顿指出，第三方调查发现，恶意软件针对特定支付卡信息，包括持卡人姓名、卡号、安全码和到期日。恶意软件并不针对地址和个人识别码。

希尔顿称，建议在2014年11月18日-12月5日或2015年4月21日-7月27日期间使用过支付卡的客户核对他们的银行对账单。

希尔顿并没有提供受影响卡数量的细节。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

更多 乐享时尚

热门文章

编辑推荐

文章推荐