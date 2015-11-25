希尔顿全球控股称一些支付系统被恶意软件攻击

路透11月24日 - 希尔顿全球控股 周二称，发现一些支付系统中有未授权的恶意软件，针对支付卡信息。

希尔顿指出，第三方调查发现，恶意软件针对特定支付卡信息，包括持卡人姓名、卡号、安全码和到期日。恶意软件并不针对地址和个人识别码。