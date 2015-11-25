希尔顿全球控股称一些支付系统被恶意软件攻击

标题新闻：今年欧洲主要国家接连大选不会改变欧元区经济改善前景--ECB管委维勒鲁瓦德加洛
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(本文由路透中文网编译提供)
路透11月24日 - 希尔顿全球控股 周二称，发现一些支付系统中有未授权的恶意软件，针对支付卡信息。
希尔顿指出，第三方调查发现，恶意软件针对特定支付卡信息，包括持卡人姓名、卡号、安全码和到期日。恶意软件并不针对地址和个人识别码。
希尔顿称，建议在2014年11月18日-12月5日或2015年4月21日-7月27日期间使用过支付卡的客户核对他们的银行对账单。
希尔顿并没有提供受影响卡数量的细节。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。