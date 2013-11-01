希尔顿拟在12月2日当周进行IPO--消息

路透10月31日 - 熟知事况人士周四表示，私募基金业者黑石集团(BX.N)所持有的连锁酒店希尔顿(HiltonWorldwide Inc)打算在12月2日当周进行首次公开上市(IPO)。

消息人士称，上市时间可能有变，这取决于仍在进行中的监管审查。消息人士要求匿名，因为IPO时点仍属机密。

黑石拒绝评论，而一名希尔顿的代表未能及时对置评请求做出回应。

黑石在2007年在一笔267亿美元的交易中将希尔顿私有化，该笔杠杆收购交易的规模2008年全球金融危机之前可谓名列前茅。9月时，希尔顿申请IPO，将筹资12.5亿美元。

消息人士先前对路透表示，黑石希望股票市场对于希尔顿的估值约在300亿美元。

这笔IPO进行之际，正值黑石寻求退出多笔不动产投资。本周该公司旗下的购物中心业者Brixmor PropertyGroup Inc (BRX.N)在IPO中筹得了8.25亿美元。

黑石在7月申请另外一家连锁旅馆业者Extended Stay AmericaInc的公开上市事宜，而该公司周四表示，其估值可能高达42亿美元。

黑石同时也可能将连锁旅馆业者La Quinta出售，或进行公开上市，潜在估值多达45亿美元。

德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、美银美林(BAC.N)及摩根士丹利(MS.N)为希尔顿上市案的主要承销商。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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