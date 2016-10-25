（修正）中国海航集团以65亿美元购入25%希尔顿股份

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(修正内文第二段中的表述，Curio与Double Tree为两个不同品牌)
* 海航集团的出价为每股26.25美元
* 对于希尔顿的估值约为260亿美元
* 海航集团将在希尔顿董事会中任命两名董事
路透10月24日 - 中国海航集团周一宣布，将以65亿美元从黑石集团(BX.N)手中收购希尔顿全球控股(HLT.N)约25%的股份。黑石集团是希尔顿的最大股东。
希尔顿股价早盘一度劲扬3.71%至23.76美元，终场收高0.13%至22.94美元。希尔顿旗下品牌包括Conrad Hotels & Resorts、Curio、Double Tree以及Hilton。
海航集团的出价为每股26.25美元，较希尔顿上周五收盘价有14.6%的溢价，对于希尔顿的估值约为260亿美元。
黑石集团2007年以267亿美元将希尔顿私有化，其中包括债务。2013年，黑石集团将希尔顿上市，是迄今规模最大的酒店首次公开发行(IPO)。
这是海航集团今年第二次投资于美国酒店业。
中资企业一直在花费大笔资金进行海外并购，以避开国内增长放缓的影响。
今年迄今为止，中资企业海外并购已经达到创纪录的1,810亿美元，约比去年全年高出70%。
海航集团周一表示，还将持有希尔顿房地产和分时业务的约25%股份，这些业务料在2016年底分离出来。
上述交易将使海航集团能任命两位希尔顿董事，希尔顿董事会人数将达到10位。
黑石集团将继续在希尔顿董事会拥有两个席位，其中包括仍担任董事长的Jonathan Gray。(完)
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