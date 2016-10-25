（修正）中国海航集团以65亿美元购入25%希尔顿股份

(修正内文第二段中的表述，Curio与Double Tree为两个不同品牌)

* 海航集团的出价为每股26.25美元

* 对于希尔顿的估值约为260亿美元

* 海航集团将在希尔顿董事会中任命两名董事

路透10月24日 - 中国海航集团周一宣布，将以65亿美元从黑石集团(BX.N)手中收购希尔顿全球控股(HLT.N)约25%的股份。黑石集团是希尔顿的最大股东。

希尔顿股价早盘一度劲扬3.71%至23.76美元，终场收高0.13%至22.94美元。希尔顿旗下品牌包括Conrad Hotels & Resorts、Curio、Double Tree以及Hilton。

海航集团的出价为每股26.25美元，较希尔顿上周五收盘价有14.6%的溢价，对于希尔顿的估值约为260亿美元。

黑石集团2007年以267亿美元将希尔顿私有化，其中包括债务。2013年，黑石集团将希尔顿上市，是迄今规模最大的酒店首次公开发行(IPO)。

这是海航集团今年第二次投资于美国酒店业。

中资企业一直在花费大笔资金进行海外并购，以避开国内增长放缓的影响。

今年迄今为止，中资企业海外并购已经达到创纪录的1,810亿美元，约比去年全年高出70%。

海航集团周一表示，还将持有希尔顿房地产和分时业务的约25%股份，这些业务料在2016年底分离出来。

上述交易将使海航集团能任命两位希尔顿董事，希尔顿董事会人数将达到10位。

黑石集团将继续在希尔顿董事会拥有两个席位，其中包括仍担任董事长的Jonathan Gray。(完)