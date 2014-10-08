中国安邦保险19.5亿美元收购纽约华尔道夫酒店

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透10月6日(记者 Ankit Ajmera) - 希尔顿酒店集团(HLT.N)表示，将以19.5亿美元的价格，将旗下纽约华尔道夫酒店售予中国安邦保险集团。这意味着对华尔道夫酒店每间客房作价高达138万美元。
根据协议，希尔顿将在未来100年继续为该酒店提供管理服务。
希尔顿集团声明中称：“华尔道夫酒店将进行重大改造，以重现其历史辉煌。”
这是中国企业收购纽约标志性建筑的最新案例。去年，复星国际(0656.HK)收购了纽约第一大通曼哈顿广场(One Chase Manhattan Plaza) 。
安邦保险集团网站显示，该集团总资产规模达7,000亿元。以华尔道夫酒店完全入住率、每间客房最低价格329美元计算，安邦保险需要大约10年时间才能收回投资。
但该酒店的部分房间价格高昂。华尔道夫酒店网站显示，总统套房单人每晚房价高达1,609美元。截至去12月31日，华尔道夫酒店客房数量为1,413间。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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