中国安邦保险19.5亿美元收购纽约华尔道夫酒店

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Ankit Ajmera
路透10月6日 - 希尔顿酒店集团 表示，将以19.5亿美元的价格，将旗下纽约华尔道夫酒店售予中国安邦保险集团。这意味着对华尔道夫酒店每间客房作价高达138万美元。
根据协议，希尔顿将在未来100年继续为该酒店提供管理服务。
希尔顿集团声明中称：“华尔道夫酒店将进行重大改造，以重现其历史辉煌。”
这是中国企业收购纽约标志性建筑的最新案例。去年，复星国际 收购了纽约第一大通曼哈顿广场(One Chase Manhattan Plaza) 。
安邦保险集团网站显示，该集团总资产规模达7,000亿元。以华尔道夫酒店完全入住率、每间客房最低价格329美元计算，安邦保险需要大约10年时间才能收回投资。
但该酒店的部分房间价格高昂。华尔道夫酒店网站显示，总统套房单人每晚房价高达1,609美元。截至去12月31日，华尔道夫酒店客房数量为1,413间。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
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