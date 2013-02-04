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货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 14:21 BJT

日股业绩: 日立制作所第三季度营业利润下滑28%,逊于市场预估

路透东京2月4日 - 日本日立制作所 周一公布季度营业利润下滑28%,逊于分析师预估,受到欧洲以及新兴市场经济复苏缓慢冲击.

日立正削减支出并积极推动基础建设等成长领域.该公司在10月以11亿美元买下了英国核子项目,且计画与三菱重工业 合并热能发电业务,壮大规模.

日立10-12月当季营业利润为683亿日圆,低于上年同期的951亿日圆.

汤森路透I/B/E/S调查四位分析师预估的日立第三季营业利润为983亿日圆.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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