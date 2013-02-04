日股业绩: 日立制作所第三季度营业利润下滑28%,逊于市场预估

日本股市：日经指数早盘跌至四个月低位，受美联储会议记录影响
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透东京2月4日 - 日本日立制作所 周一公布季度营业利润下滑28%,逊于分析师预估,受到欧洲以及新兴市场经济复苏缓慢冲击.
日立正削减支出并积极推动基础建设等成长领域.该公司在10月以11亿美元买下了英国核子项目,且计画与三菱重工业 合并热能发电业务,壮大规模.
日立10-12月当季营业利润为683亿日圆,低于上年同期的951亿日圆.
汤森路透I/B/E/S调查四位分析师预估的日立第三季营业利润为983亿日圆.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
现货金价格目前处于c浪，即始于3月10日低点1,194.55美元三浪周期的第三浪。此浪至少会伸展至38.2%费波纳奇预估水位1,265美元。
路透纽约4月5日 - 根据普华永道(PwC)一项新的研究报告，在接下来的三至五年，全球大型金融机构可能有24%的营收被金融科技企业抢走。