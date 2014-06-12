日立就参与联合竞购阿尔斯通能源资产进行磋商--日经

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透6月12日 - 日本经济新闻援引日立制作所(6501.T)一位高管的话报导称，该公司正在就联手日本三菱重工业(7011.T)和德国西门子(SIEGn.DE)竞购法国阿尔斯通的能源业务进行磋商。
日本经济新闻援引这位高管话称，日立制作所正在磋商联合收购的可能性，不过磋商尚未达到可以正式公布的程度。该报没有透露这位高管的身份。
周三，德国西门子与日本三菱重工业表示，两公司正在谈判，计划联合竞价收购法国阿尔斯通的能源资产。(完)
(编译 石冠兰 审校 于春红)
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路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。