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国际财经 | 2014年 6月 12日 星期四 15:13 BJT

日立就参与联合竞购阿尔斯通能源资产进行磋商--日经

路透6月12日 - 日本经济新闻援引日立制作所(6501.T)一位高管的话报导称，该公司正在就联手日本三菱重工业(7011.T)和德国西门子(SIEGn.DE)竞购法国阿尔斯通的能源业务进行磋商。

日本经济新闻援引这位高管话称，日立制作所正在磋商联合收购的可能性，不过磋商尚未达到可以正式公布的程度。该报没有透露这位高管的身份。

周三，德国西门子与日本三菱重工业表示，两公司正在谈判，计划联合竞价收购法国阿尔斯通的能源资产。(完)

(编译 石冠兰 审校 于春红)

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