新传记称希特勒很精明 但不具传说中的催眠力

路透柏林11月7日（记者 Madeline Chambers） - 德国知名历史学家Peter Longerich撰写的新版希特勒传记中称，希特勒的政治敏锐性被低估，而他对德国人的催眠控制力被高估，这可能引发争议。

这本《希特勒》将于周一出版，长达1,295页，其中包括来自纳粹宣传负责人戈培尔（Joseph Goebbels）的日记和希特勒早期演讲的内容。

“总的来说，你看到的是一个控制更多事情的独裁者，他参与的个人决定比之前想象地更多。我希望将希特勒作为个体凸显出来，”Longerich接受路透采访时说道。

Longerich任伦敦大学教授，他指出，希特勒的所有政策和结果都是灾难性的，但他在特殊情况下表现睿智。

“需要说明他能够走得这么远的原因：显然，他有能力利用特殊情况为其利益和目标服务，”Longerich表示。

Longerich称，希特勒导致至少600万犹太人被害的种族政策也主要是因为政治上受欢迎，他年轻时并不激进反犹。

“1919-1920年前后，他意识到可以通过接受和煽动反犹太主义而取得政治上的成功，”Longerich说道，并指出反犹太主义到了20世纪30年代才成为核心问题。

Longerich指出，当时很多德国人支持希特勒，也有很多人追随希特勒时抱有机会主义思想。他表示当时存在社会矛盾和不满，比如在教会内部。

“那时的德国存在深刻的分歧，突然团结在一个人背后、接受同样的政治理念是不符合逻辑的，”Longerich说道。

“我认为不存在对希特勒的狂热，但我们可以看到禁忌正被打破，”他指的是近期有关希特勒的影片以及《我的奋斗》的出版。（完）