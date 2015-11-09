新传记称希特勒很精明 但不具传说中的催眠力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林11月9日（记者 Madeline Chambers） - 德国知名历史学家Peter Longerich撰写的新版希特勒传记中称，希特勒的政治敏锐性被低估，而他对德国人的催眠控制力被高估，这可能引发争议。
这本《希特勒》将于周一出版，长达1,295页，其中包括来自纳粹宣传负责人戈培尔（Joseph Goebbels）的日记和希特勒早期演讲的内容。
“总的来说，你看到的是一个控制更多事情的独裁者，他参与的个人决定比之前想象地更多。我希望将希特勒作为个体凸显出来，”Longerich接受路透采访时说道。
Longerich任伦敦大学教授，他指出，希特勒的所有政策和结果都是灾难性的，但他在特殊情况下表现睿智。
“需要说明他能够走得这么远的原因：显然，他有能力利用特殊情况为其利益和目标服务，”Longerich表示。
Longerich称，希特勒导致至少600万犹太人被害的种族政策也主要是因为政治上受欢迎，他年轻时并不激进反犹。
“1919-1920年前后，他意识到可以通过接受和煽动反犹太主义而取得政治上的成功，”Longerich说道，并指出反犹太主义到了20世纪30年代才成为核心问题。
Longerich指出，当时很多德国人支持希特勒，也有很多人追随希特勒时抱有机会主义思想。他表示当时存在社会矛盾和不满，比如在教会内部。
“那时的德国存在深刻的分歧，突然团结在一个人背后、接受同样的政治理念是不符合逻辑的，”Longerich说道。
“我认为不存在对希特勒的狂热，但我们可以看到禁忌正被打破，”他指的是近期有关希特勒的影片以及《我的奋斗》的出版。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”