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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 2日 星期二 12:50 BJT

港府向占中示威者发出警告 学生领袖称将绝食抗议

数以千计香港占中示威者周一与警方在政府总部外面爆发冲突后，迫使港府总部暂时关闭。特首梁振英称，警方已经表现出极大忍让，但是也将“果断地采取行动”执法。学民思潮召集人黄之锋表示自己和另外两人将开始绝食抗议。路透
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