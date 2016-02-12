香港《经济日报》：3C金刚箍 顽猴市场“紮紮跳”

2月12日

猴年开盘不利，首个交易日恒指大跌742点。

猴年环球包括本港股市戴上了3C（即Commodities商品、Currency货币与China中国因素）金刚箍，受紧箍咒折腾，惟市场变数及热钱俱多，股市势如顽猴「紮紮跳」波动不已。

港交所主席周松岗昨指今年环球市场将受到3C所拖累。港股恒指昨在猴年首个交易日便急跌3.85%，似呼应3C金刚箍的预期。

商品咒方面，商品势仍受压，尤以石油为甚，有投行估计今年上半年油价会于每桶20至40美元间波动。

油价持续低迷对环球市场最少有两个重要冲击，一是在石油输出国财困下，主权基金很可能要续沽货套现，令环球股市沽压难止；一是油企债务违约扩大，或会令信贷出现局部紧缩。

货币咒方面，若联储局今年续加息，势令热钱从新兴市场回流美国更甚，有估计自美国量宽后，有1万亿美元资金流入新兴市场，其中1成流入了香港，当资金流逆转，受资金推高的股市不可能不进一步调整。

至于中国方面，国际续唱淡硬着陆或无可避免，平情而论，北京应有能力守住6.5%的经济增长底綫，惟确有一定难度，尤其不再采强刺激的老路，故坏消息恐仍不时传出，既挫损市场气氛，亦成国际大鳄兴风作浪的契机。

可以预期，今年内上述3个紧箍咒将不时念起，令环球股市压力一浪接一浪，惟同时亦要留意两项因素。

其一，是市场变数仍多，除地缘政治影响油价等外，最明显的是储局今年究竟会不会加息？加多少次？对资金流有多大影响？储局主席耶伦前天便大放鸽风，令市场估计储局下月不会加息，年内加息的次数远少于去年底储局示意的4次。惟美国经济数据参差反覆，加息实际将如何难以逆料。

其二，市场资金仍多，一方面是储局今年加息可能只两次，资金收紧力度不大。

另一方面是欧央与日央势要再进一步松银根放水抗通缩，北京则虽说行稳健货币政策，但在稳经济此大前提下，是实际偏松，故环球市场今年的资金量可能尤胜去年。

故此，今年环球市场情况甚为复杂，除美国央行与其他央行政策背驰外，上述3大紧箍咒，再加上环球热钱可能不减反增，随各种消息与因素在全球市场游走，势令环球市场包括港股在沽压阴霾难消下，大幅波动，就如孙悟空在紧箍咒下又打滚又「紮紮跳」。