长和旗下3意大利与WIND合并电讯业务获欧盟委员会批准

路透香港9月1日 - 环球综合企业--长江和记实业0001.HK旗下3意大利与VimpelComVIP.O旗下WIND成立合资控股企业，以合并两者在意大利的流动电讯业务，周四获得欧盟委员会批准。长和表示，合资企业将在意大利的数码基建上投放70亿欧元资金。

长和计划与WIND成立一家各占五成权益的合资控股企业，以共同拥有并营运合并后的业务。长和的声明称，交易须待获得意大利监管批准方告完成，并预期将于今年第四季完成。

长和表示，3意大利和WIND合并后的业务将拥有超过3,100万名流动电讯客户和280万名固网电讯客户（其中250万属固网宽频客户）。合资企业将在意大利建立更强的新营运商，与当地对手意大利电信（Telecom Italia ）TLIT.MI和沃达丰( Vodafone Italia)VOD.L竞争。

＂合资企业将会是一家兼备规模及实力的营运商，在意大利的数码基建投放重大投资，为当地竞争激烈的市场提供更可靠、覆盖更广、更高速并引领全球的电讯服务。合资企业将确保意大利这个欧洲第四大的电讯市场仍然是全球数码经济中的先驱。＂长和联席董事总经理霍建宁在新闻稿中表示。

长和表示，合并后所产生的规模效益与协同效应将惠及合资企业，并将为意大利的数码基建带来70亿欧元投资，确保流动宽频能全力配合当地政府实践＂意大利数码计划＂，于2020年时100Mbps宽频覆盖率达到八成半的目标。这项投资亦与WIND所支持、意大利国家电力公司发展的开放式光纤项目相辅相成。

两家公司在2015年的年度收益总额为62.5亿欧元，是次合并也是意大利自2007年以来其中一宗最大的并购交易。

长和由香港首富李嘉诚掌控，该公司此前拟向西班牙电讯TelefónicaTEF.MC收购O2英国的全部已发行股本的交易，因不获欧盟委员会批准而告吹。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)