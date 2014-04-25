香港《经济日报》：奥巴马撑安倍 机关算尽自添烦

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(4月25日社评)
美国总统奥巴马指美日安保条约适用于钓岛，一改过往模糊策略，美国应是要警示中国，莫把钓岛成克里米亚翻版，并向日本外交让利换经贸利益。惟奥巴马机关算尽，恐自添烦乱。
奥巴马今次大步向前，除要加强对中国围堵，更应有两盘算。
其一，避免钓岛成克里米亚翻版。奥巴马深忧中国或照办煮碗取钓岛，故他摆出强硬姿态，警示中国莫有样学样，图以硬制战。
其二，以外交利益换经贸红利。奥巴马图换取安倍在跨太平洋伙伴关系（TPP）谈判上向美国「松章」，为美国企业进一步深植亚洲市场扫除障碍，让美国在亚洲获取更大经贸红利。
惟奥巴马今次机关算尽，却恐自添烦乱。因外交上，中国更看清美国口是心非，一边说美国在钓岛问题中立，另一边却力撑日本，无疑变相鼓励安倍挑衅中国，推升中日硬碰风险。故奥巴马不但难以硬制战，反令中日关系更紧绷，美国被拖下水的风险亦势升。
且美俄仍就乌克兰问题角力，中国现采较中立态度，未明显支持俄罗斯。惟美国藉美日安保在钓岛放火，对中国进逼，北京或在乌国问题上和俄罗斯愈走愈近，以反制美国。
而经贸上，奥巴马亦未必能尝甜头。皆因奥巴马向安倍送大礼，反凸显美国在围堵中国，以至经贸问题上皆有求于日本。在日本坚拒就农产品关税问题向美国让步下，除令同期进行的TPP谈判胶着，美日共同声明亦恐签不成，令奥巴马里子面子两不得。
奥巴马今次访亚，本是要宣示美国强势重返亚洲，惟他今次恐示强不成，反为美国在外交与经贸上徒添更多乱子。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。