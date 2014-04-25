香港《经济日报》：奥巴马撑安倍 机关算尽自添烦

(4月25日社评)

美国总统奥巴马指美日安保条约适用于钓岛，一改过往模糊策略，美国应是要警示中国，莫把钓岛成克里米亚翻版，并向日本外交让利换经贸利益。惟奥巴马机关算尽，恐自添烦乱。

奥巴马今次大步向前，除要加强对中国围堵，更应有两盘算。

其一，避免钓岛成克里米亚翻版。奥巴马深忧中国或照办煮碗取钓岛，故他摆出强硬姿态，警示中国莫有样学样，图以硬制战。

其二，以外交利益换经贸红利。奥巴马图换取安倍在跨太平洋伙伴关系（TPP）谈判上向美国「松章」，为美国企业进一步深植亚洲市场扫除障碍，让美国在亚洲获取更大经贸红利。

惟奥巴马今次机关算尽，却恐自添烦乱。因外交上，中国更看清美国口是心非，一边说美国在钓岛问题中立，另一边却力撑日本，无疑变相鼓励安倍挑衅中国，推升中日硬碰风险。故奥巴马不但难以硬制战，反令中日关系更紧绷，美国被拖下水的风险亦势升。

且美俄仍就乌克兰问题角力，中国现采较中立态度，未明显支持俄罗斯。惟美国藉美日安保在钓岛放火，对中国进逼，北京或在乌国问题上和俄罗斯愈走愈近，以反制美国。

而经贸上，奥巴马亦未必能尝甜头。皆因奥巴马向安倍送大礼，反凸显美国在围堵中国，以至经贸问题上皆有求于日本。在日本坚拒就农产品关税问题向美国让步下，除令同期进行的TPP谈判胶着，美日共同声明亦恐签不成，令奥巴马里子面子两不得。

奥巴马今次访亚，本是要宣示美国强势重返亚洲，惟他今次恐示强不成，反为美国在外交与经贸上徒添更多乱子。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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