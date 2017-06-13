香港正式成亚投行新成员 财政司司长稍后率团出席理事会年会

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港6月13日 - 香港政府周二公布，香港已成为亚洲基础设施投资银行（亚投行）新成员。财政司司长陈茂波将率领香港代表团，首次以成员身分出席本月16-18日在韩国济州举行的亚投行第二届理事会年会。
立法会财委会在5月12日的会议上，通过香港认缴亚投行7,651股股本，当中包括1,530股实缴股本（相当于12亿港元，分五年缴付）和6,121股待缴股本。在完成其后的法律程序后，香港获接纳成为亚投行的新成员。
亚投行3月份时已公布，批准香港加入亚投行，并在在缴付第一期实缴股本后成为新成员。
＂香港早日完成加入亚投行的程序，显示我们已做好准备支持亚投行的运作。＂陈茂波表示。
他指出，作为国际金融中心，香港拥有＂一国两制＂的独特优势、成熟稳健和流动性充裕的金融市场，以及大量具国际经验的顶尖金融人才，可协助亚投行筹集资金，为该行的不同基建项目融资。香港在设计、建造、营运和管理大型基建项目的经验及专长一直获得国际间认可，专业及金融服务业肯定可以为亚投行的成功运作作出贡献，而加入该行同时也可以为有关界别带来新机遇。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。