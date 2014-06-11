版本:
中国
时事要闻 | 2014年 6月 11日 星期三 17:15 BJT

国泰航空取消今明两天往来曼谷与卡拉奇航班

路透香港6月11日 - 香港主要航空公司--国泰航空(0293.HK)周三公布，将取消今、明两天往来泰国曼谷至巴基斯坦卡拉奇的两程航班，以评估该机场的安全情况。

卡拉奇真纳国际机场昨天遭武装人员袭击，机场在一度关闭后已经重开。国泰航空在公司网站公布，由于卡拉奇真纳国际机场的特殊状况，现正评估该机场的安全情况，并取消6月11日由曼谷至卡拉奇的CX703航班，以及7月12日卡拉奇至曼谷CX2700航班，但同一航班编号往来香港与曼谷的航班则维持正常运作。

香港保安局已对巴基斯坦发出红色外游警示，表示当地有明显威胁，建议旅客应调整行程，如非必要应避免前赴。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐