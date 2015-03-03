香港航空首支港元与人民币“双币”IPO申请失效

中国4月社融规模增量1.39万亿元 较上年同期多6133亿--央行
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
路透香港3月3日 - 据港交所(0388.HK)的资料显示，香港航空的首次公开发售（IPO）申请失效，换言之香港首支港元与人民币的“双币”IPO未能成功登场。
香港航空于去年9月初申请上市，目标筹资约6亿美元以购置飞机，然经过六个月仍未取得进展，其申请已经失效。
香港航空方面暂时未有回应路透的查询。
港交所于2011年推出人民币股份发行制度，首支登场的证券为房地产投资信托基金--汇贤产业信托(87001.HK)，惟至今仍未出现“双币”发行股票。（完）
(记者 Elzio Barreto/雷美珍；审校 张喜良)
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社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
路透上海5月12日 - 中国银监会审慎规制局局长肖远企表示，银监会会从全局角度来做好银行监管工作，同时特别注意绝不因为处置风险而引发新的风险。
路透北京5月12日 - 欧盟委员会周五对中国出口的无缝钢管反倾销案做出终裁，征收29.2-54.9%的反倾销税，对此中国商务部表示，此举严重损害了中国企业利益，敦促欧盟终止使用“替代国”方法。