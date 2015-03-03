香港航空首支港元与人民币“双币”IPO申请失效

路透香港3月3日 - 据港交所(0388.HK)的资料显示，香港航空的首次公开发售（IPO）申请失效，换言之香港首支港元与人民币的“双币”IPO未能成功登场。

香港航空于去年9月初申请上市，目标筹资约6亿美元以购置飞机，然经过六个月仍未取得进展，其申请已经失效。

香港航空方面暂时未有回应路透的查询。

港交所于2011年推出人民币股份发行制度，首支登场的证券为房地产投资信托基金--汇贤产业信托(87001.HK)，惟至今仍未出现“双币”发行股票。（完）

(记者 Elzio Barreto/雷美珍；审校 张喜良)

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