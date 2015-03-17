香港政府拍板建机场第三条跑道 造价达1,415亿港元

路透香港3月17日 - 香港政府周二宣布，行政会议批准兴建香港国际机场第三条跑道，估计造价1,415亿港元（按付款当日价格计算），料每年可额外处理3,000万人次客运量，冀可巩固香港在国际及区域航空枢纽地位及推动经济发展。

负责营运机场的香港机场管理局估计，工程需时八年，如能于2016年展开工程，可望在2023年完成。

运输及房屋局局长张炳良在记者会上表示，机管局将会以内部资金、用者收费（旅客/航空公司）及举债为兴建第三跑道融资。此外，机管局亦会把一般作为股息派予政府的机场业务溢利投入项目。

＂使用香港国际机场的旅客有约七成是非香港居民，我们建议的用者自付原则是合理的，否则由政府资助项目，香港纳税人将需要补贴海外旅客，这并不公平。＂机管局行政总裁林天福表示。

机管局表示，日后拟向机场旅客收取每次180港元的机场建设费。

第三跑道系统将位于面积650公顷的填海所得土地之上，主要设施包括一条新跑道、滑行道及停机坪、新跑道客运廊、经扩建的二号客运大楼、旅客捷运系统及行李处理系统。

去年香港国际机场三项航空交通量均刷新年度纪录，共接待旅客6,340万人次，处理飞机起降量390.955万架次，年增长分别为5.8%和5.1%。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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