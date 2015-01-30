香港《经济日报》：中央大战阿里巴巴 保消费者

一带一路峰会将成中国建筑业催化剂 海外业务乐观--瑞银
路透上海5月8日 - “一带一路”国际合作高峰论坛本周日起将于北京举行。瑞银证券基础设施行业分析师徐宾在最新研报中重申对中国的建筑公司海外业务持乐观态度，并提示一带一路峰会将成为行业增长催化剂，继续期待中国的建筑公司在海外市场快速发展。
（1月30日社评）
国家工商总局与淘宝网就有否大卖假货问题互相驳火，且争拗不断升级。惟此与中央力保消费者权益、促互联网健康发展的国策一脉相承。关键是不要意气之争，免惹干预营商之疑。
其实今次双方驳火各有理据，如当局将二手货与“水货”亦视作“非正品”，有夸大淘宝卖假之疑；淘宝虽指已大力打假，但其网站有大量廉价仿冒产品，亦人尽皆知。
外界虽揣测此事或涉当局和淘宝“私怨”，惟中央喉舌《人民日报》与《新华社》近日亦发文撑工商总局，反映此事或另有文章，可能是中央有意为之。
事实上，此事与中央大政策一脉相承。习近平上任总书记近两年多来，加强消费者保障的动作频频。透过大力保障消费者，让人民放心消费，助经济向内需主导升级转型，更促社会公平正义，提高政府民望。且习近平亦极重视互联网发展，去年大力推动净网行动，对网购此内地消费的新引擎，就更不能忽视。去年内地消费增长仅12%，但网购增长却近50%。惟内地网购货不对办、假货充斥的乱象，令消费者怨声载道，有碍网购行业健康发展。
此正好解释，中央缘何透过工商总局高调和淘宝对撼，促其大力整顿假冒伪劣产品，除贯彻力保消费者权益的基本国策，更尽速纠正网购市场各种歪风，促其健康发展。
惟淘宝除是内地网购龙头，阿里巴巴更是全球市值第二大互联网公司，在美国上市令其投资者遍全球，故今次事件更成国际瞩目新闻，更考验中央处理此事的手腕与技巧。
若中央能秉公执法、不偏不倚、透明度高，令外界以至当事人信服，将有助提升内地的监管威信，将是向内地与国际彰示中国在商业上文明执法，维护市场公平公正的契机；否则若予人流于意气之感，又或执法手段粗糙，则恐添不当干预市场之疑，不利中国缔造公平营商环境的形象。中央如何拿捏个中力度，将成内地行业规管的一次重大示范。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月8日 - “一带一路”国际合作高峰论坛本周日起将于北京举行。瑞银证券基础设施行业分析师徐宾在最新研报中重申对中国的建筑公司海外业务持乐观态度，并提示一带一路峰会将成为行业增长催化剂，继续期待中国的建筑公司在海外市场快速发展。
香港，2017年5月5日—标普全球评级昨日表示，中资银行2017年第一季度业绩符合我们的预期，因此银行的发债人信用评级不会立即受到影响。
周三英镑走势不稳，剧烈波动于上涨和下跌之间，有报导称欧盟将英国脱欧的分手费上调至1,000亿欧元，这增强了市场对欧盟态度强硬的猜测。英国脱欧的正式谈判尚未开始，但重量级人物已开始打起了口水仗。英国首相文翠珊（特雷莎·梅）周二称，在接下来与欧盟委员会主席容克的脱欧谈判中，自己将会是一个“非常难搞的女人”，这使投资者更加感到焦虑，英国脱欧之路可能困难重重。在不确定性之中，英镑受到打击，硬脱欧担忧加剧。