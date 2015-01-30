香港《经济日报》：中央大战阿里巴巴 保消费者

（1月30日社评）

国家工商总局与淘宝网就有否大卖假货问题互相驳火，且争拗不断升级。惟此与中央力保消费者权益、促互联网健康发展的国策一脉相承。关键是不要意气之争，免惹干预营商之疑。

其实今次双方驳火各有理据，如当局将二手货与“水货”亦视作“非正品”，有夸大淘宝卖假之疑；淘宝虽指已大力打假，但其网站有大量廉价仿冒产品，亦人尽皆知。

外界虽揣测此事或涉当局和淘宝“私怨”，惟中央喉舌《人民日报》与《新华社》近日亦发文撑工商总局，反映此事或另有文章，可能是中央有意为之。

事实上，此事与中央大政策一脉相承。习近平上任总书记近两年多来，加强消费者保障的动作频频。透过大力保障消费者，让人民放心消费，助经济向内需主导升级转型，更促社会公平正义，提高政府民望。且习近平亦极重视互联网发展，去年大力推动净网行动，对网购此内地消费的新引擎，就更不能忽视。去年内地消费增长仅12%，但网购增长却近50%。惟内地网购货不对办、假货充斥的乱象，令消费者怨声载道，有碍网购行业健康发展。

此正好解释，中央缘何透过工商总局高调和淘宝对撼，促其大力整顿假冒伪劣产品，除贯彻力保消费者权益的基本国策，更尽速纠正网购市场各种歪风，促其健康发展。

惟淘宝除是内地网购龙头，阿里巴巴更是全球市值第二大互联网公司，在美国上市令其投资者遍全球，故今次事件更成国际瞩目新闻，更考验中央处理此事的手腕与技巧。

若中央能秉公执法、不偏不倚、透明度高，令外界以至当事人信服，将有助提升内地的监管威信，将是向内地与国际彰示中国在商业上文明执法，维护市场公平公正的契机；否则若予人流于意气之感，又或执法手段粗糙，则恐添不当干预市场之疑，不利中国缔造公平营商环境的形象。中央如何拿捏个中力度，将成内地行业规管的一次重大示范。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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