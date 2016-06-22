香港去年外来直接投资流入金额按年增加53.5% 稳守全球第二位

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透香港6月22日 - 联合国贸易和发展会议发表的《2016年世界投资报告》指出，香港去年的外来直接投资流入金额按年增加53.5%，继续排行全球第二位，仅次于美国。
报告显示，香港2015年的外来直接投资流入金额达1,750亿美元，2014年为1,140亿美元。美国去年的外来直接投资流入金额为3,800亿美元，按年劲升2.55倍，取代中国排行首位；至于中国去年外来直接投资流入金额为1,360亿美元，按年只增5.4%，排名下跌至第三。
香港投资推广署对联合国的报告表示欢迎。
＂尽管全球经济环境仍不明朗，香港继续是海外及中国内地公司营商的重要据点。我们对前景谨慎乐观。＂署理投资推广署署长何兆康表示。
该报告指出，香港外来直接投资流入金额的增长，部分是由于企业重组所致。
综观全球，外来直接投资录得自2008年的新高。该报告显示2015年的外来直接投资录得强劲复苏，达1.762万亿美元，按年增加38%。全球外来直接投资强劲反弹的主因，可能是由于频繁的跨国并购活动，这情况在发达经济体更为显着。（完）
浏览报告，请点选：(here)
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。