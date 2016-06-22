香港去年外来直接投资流入金额按年增加53.5% 稳守全球第二位

路透香港6月22日 - 联合国贸易和发展会议发表的《2016年世界投资报告》指出，香港去年的外来直接投资流入金额按年增加53.5%，继续排行全球第二位，仅次于美国。

报告显示，香港2015年的外来直接投资流入金额达1,750亿美元，2014年为1,140亿美元。美国去年的外来直接投资流入金额为3,800亿美元，按年劲升2.55倍，取代中国排行首位；至于中国去年外来直接投资流入金额为1,360亿美元，按年只增5.4%，排名下跌至第三。

香港投资推广署对联合国的报告表示欢迎。

＂尽管全球经济环境仍不明朗，香港继续是海外及中国内地公司营商的重要据点。我们对前景谨慎乐观。＂署理投资推广署署长何兆康表示。

该报告指出，香港外来直接投资流入金额的增长，部分是由于企业重组所致。

综观全球，外来直接投资录得自2008年的新高。该报告显示2015年的外来直接投资录得强劲复苏，达1.762万亿美元，按年增加38%。全球外来直接投资强劲反弹的主因，可能是由于频繁的跨国并购活动，这情况在发达经济体更为显着。（完）

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