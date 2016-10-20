Android Pay流动支付服务今天正式在香港开通 六间银行率先推出

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月20日 - 谷歌(GOOGL.O)移动支付服务Android Pay周四在香港正式开通，首批六间银行率先推出有关服务。
六间银行分别是东亚(0023.HK)、大新(2356.HK)、星展银行（香港）、恒生(0011.HK)、汇丰(0005.HK)以及渣打(2888.HK)，并适用于万事达卡以及VISA信用卡，目前可于39间零售商店使用。
星展香港零售金融及电子商务董事总经理周邦贵表示，客户以智能电话处理与银行有关及其他日常事务已成为大趋势，相信Android Pay及其他崭新的支付服务，将为数以百万计普罗大众提供无缝、简单及安全之消费及支付模式。
Android Pay的主要竞争对手苹果(AAPL.O)的Apple Pay早于三个月前在香港开通，现有8间银行及发卡机构提供相关服务，除万事达卡及VISA信用卡之外，亦涵盖美国运通。
这类非触式流动支付，在交易过程中不会泄露信用卡资料，且一键式指纹认证付款，因而被视为简单、易用又安全的付款方式，故成为银行兵家必争之地。
恒生银行宣布推出Android Pay首周其客户将信用卡加入Android Pay app内，可获赠20港元现金奖赏。星展香港亦推出回赠优惠，在个别指定商户消费可获高达50%回赠。
Android Pay服务适用于大部份操作系统为KitKat 4.4或以上，并支援近场通讯（NFC）功能的Android流动装置。
据金管局数据，信用卡在香港零售支付系统占比大约两成。截至今年第二季末，在市面流通的信用卡总数为1,883万张，按年下跌0.8%；交易总额1,446亿港元，按年增加0.6%。交易总额当中，香港消费占比78%，海外消费占16%，余下为现金贷款。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。