Android Pay流动支付服务今天正式在香港开通 六间银行率先推出

路透香港10月20日 - 谷歌(GOOGL.O)移动支付服务Android Pay周四在香港正式开通，首批六间银行率先推出有关服务。

六间银行分别是东亚(0023.HK)、大新(2356.HK)、星展银行（香港）、恒生(0011.HK)、汇丰(0005.HK)以及渣打(2888.HK)，并适用于万事达卡以及VISA信用卡，目前可于39间零售商店使用。

星展香港零售金融及电子商务董事总经理周邦贵表示，客户以智能电话处理与银行有关及其他日常事务已成为大趋势，相信Android Pay及其他崭新的支付服务，将为数以百万计普罗大众提供无缝、简单及安全之消费及支付模式。

Android Pay的主要竞争对手苹果(AAPL.O)的Apple Pay早于三个月前在香港开通，现有8间银行及发卡机构提供相关服务，除万事达卡及VISA信用卡之外，亦涵盖美国运通。

这类非触式流动支付，在交易过程中不会泄露信用卡资料，且一键式指纹认证付款，因而被视为简单、易用又安全的付款方式，故成为银行兵家必争之地。

恒生银行宣布推出Android Pay首周其客户将信用卡加入Android Pay app内，可获赠20港元现金奖赏。星展香港亦推出回赠优惠，在个别指定商户消费可获高达50%回赠。

Android Pay服务适用于大部份操作系统为KitKat 4.4或以上，并支援近场通讯（NFC）功能的Android流动装置。

据金管局数据，信用卡在香港零售支付系统占比大约两成。截至今年第二季末，在市面流通的信用卡总数为1,883万张，按年下跌0.8%；交易总额1,446亿港元，按年增加0.6%。交易总额当中，香港消费占比78%，海外消费占16%，余下为现金贷款。（完）